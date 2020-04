Zmarł Pape Diouf, były prezydent Olympique Marsylia

W wyniku zakażenia koronawirusem zmarł były prezydent Olympique Marsylia, Pape Diouf. O pozytywnym teście media poinformowały kilka godzin przed śmiercią 68-latka. Diouf przebywał w stolicy swojego kraju, czyli Dakarze, skąd miał zostać przetransportowany do Francji. Niestety, przed podróżą, Senegalczyk zmarł.

Stan byłego prezydenta Marsylii określano jako stabilny. W związku z tym, pojawił się pomysł, by Pape Diouf trafił do Francji, gdzie mógł liczyć na zdecydowanie lepszą opiekę medyczną. Pogorszenie sytuacji 68-latka nastąpiło gwałtownie. We wtorkowy wieczór media obiegła informacji o śmierci Senegalczyka.

Funkcję prezydenta Olympique Marsylia, Pape Diouf pełnił od 2005 do 2009 roku. W tym czasie Marsylia była w czołówce Ligue 1, zajmując dwukrotnie drugie miejsce (sezony 2006/2007 oraz 2008/2009), a także uplasowała się na trzeciej lokacie na zakończenie kampanii 2007/2008.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

We Francji, Diouf cieszył się bardzo dobrą opinią. Przed objęciem roli prezydenta Marsylii, Senegalczyk pracował jako agent piłkarski. To właśnie Diouf odpowiadał przez pewien czas za kariery takich graczy, jak Didier Drogba czy Samir Nasri.

Fot. YouTube/Figaro Live