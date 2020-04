Baraże do mistrzostw europy w najlepszym wypadku we wrześniu!

Jakiś czas temu UEFA podjęła decyzję, by przełożyć Euro 2020 na kolejny rok. Taki wybór niósł oczywiście za sobą konsekwencje odnośnie do baraży. Początkowo reprezentacje miały rywalizować pod koniec marca. Następnie, przełożono mecze na początek czerwca. Na ten moment, baraże do mistrzostw europy mają się odbyć 3-8 września.

O miejsce w wielkiej imprezie walczy łącznie szesnaście reprezentacji. Są one podzielone na cztery dywizje. W każdej z nich, wylosowano pary, które zmierzą się o finał swojej drabinki. Tylko zwycięzca zamelduje się na Euro.

W środę UEFA zakomunikowała, iż mecze barażowe najwcześniej odbędą się od 3 do 8 września. Nie jest to oczywiście ostateczna data. Nadal nie wiadomo, jak przebiegnie finisz sezonu w poszczególnych europejskich ligach. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że latem nie uda się dokończyć rozgrywek, a dla UEFY jest to priorytet.

Polska na mistrzostwach europy będzie rywalizować ze zwycięzcą Dywizji D, w której znajdują się: Bośnia i Hercegowina, Irlandia Północna, Słowacja oraz Irlandia. W półfinale zobaczymy następujące pary – Bośnia zmierzy się z Irlandią Północną, natomiast Słowacja powalczy o finał z Irlandią.