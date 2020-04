500 zł miesięcznie na czas pandemii. Drastyczne obniżki w Polonii Bytom

Wiele mówi się redukcjach zarobków piłkarzy w najwyższych ligach. Problemy finansowe w związku z zawieszeniem rozgrywek dotyczą jednak również niższych klas. Aby ich uniknąć, zarząd Polonii Bytom zdecydował się na obniżenie zarobków piłkarzy do minimum. Ponadto, na czas pandemii, klub wypowiedział umowy trenerom.

Piłkarze Polonii Bytom to pierwszy przypadek w Polsce, gdy piłkarze sami wystosowali oficjalny list do zarządu z inicjatywą obniżek pensji.

– Dochodziły do nas różne słuchy, jak pandemia wirusa może być dotkliwa dla gospodarki, także klubów piłkarskich. Zaczęliśmy to wszystko analizować, dyskutować o tym, co się może wydarzyć i jak to może wyglądać. Z racji tego, że tego problemy nie ominą również Polonii, postanowiliśmy się głębiej nad tym zastanowić. – wyznał w rozmowie dla FutbolNews piłkarz bytomskiego zespołu, Patryk Stefański.

Po publikacji oświadczenia rozpoczęły się rozmowy zarządu z zawodnikami. Ostatecznie piłkarze przystali na miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto.

– Jesteśmy obecnie, podobnie jak wielu ludzi, wiele firm i instytucji w naszym kraju, w bardzo trudnym położeniu. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje rodziny, ich utrzymanie, ale także za klub. Obecne czasy wymagają jednak specjalnych działań i szybkich decyzji – takie zostały podjęte. My, zawodnicy, zrobiliśmy wszystko, co w tej chwili możemy, żeby klub przetrwał te trudne chwile. – podkreślił w oficjalnym komunikacie kapitan Polonii, Marcin Lachowski.

Polonia zdecydowała się redukcję zatrudnienia na czas pandemii. Trenerzy pierwszego zespołu oraz grup młodzieżowych otrzymali wypowiedzenia. Redukcje nie ominęły również pracowników obsługi stadionu i boisk piłkarskich.

– Ostatnich kilka dni to jeden z trudniejszych okresów w życiu zawodowym osób zarządzających Spółką. Jak cały sportowy świat, pauzujemy i nie wiemy, jak długo ta przerwa w rozgrywkach potrwa. Dokładnie miesiąc temu świętowaliśmy obchody 100-lecia Klubu, a w tej chwili jesteśmy zmuszeni do pojęcia bardzo drastycznych działań, aby móc utrzymać Polonię przy życiu – dodał prezes klubu, Sławomir Kamiński.

Fot. Wikipedia