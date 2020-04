“Messi w Interze? Jest to realne”

Inter w 1997 roku dość niespodziewanie doprowadził do przenosin Ronaldo z Barcelony do Mediolanu Wówczas był to jeden z niespodziewanych hitów transferowych, który zaskoczył wiele osób. Wówczas ważną osobą w tej transakcji był Massimo Moratti, ówczesny prezydent klubu. Dziś Włoch twierdzi, że w tym roku może dojść do podobnej sensacji na rynku. Czy jest to w ogóle możliwe?

Były zarządca włoskie klubu w ostatnim wywiadzie dla „Radio Rai” stwierdził, że wierzy w przewrót na rynku transferowym. Na tym ma skorzystać przede wszystkim ekipa z Giuseppe Meazza.

– Messi w Interze? Nie sądzę, że to nie jest realne. Messi jest u kresu umowy i na pewno ta sytuacja jest otwarta. Nie wiem, czy pandemia koronawirusa wiele zmieni na rynku transferowym, ale myślę, że pod koniec roku zobaczymy dziwne rzeczy.

Spotkanie Leo Messi z Cristiano Ronaldo w Serie A? Z pewnością byłoby to kolejne ciekawe doświadczenie. Z przenosinami na Camp Nou związany jest Lautaro Martinez. Moratti postanowił wspomnieć także o młodszym Argentyńczyku, twierdząc, że może dojść do…wymiany z „Dumą Katalonii”.

No cóż, 74-latek ma szczęście, że za marzenia nie ma jakiejkolwiek kary. Choć z drugiej strony któż z nas przewidywał, że Cristiano Ronaldo odejdzie z Realu Madryt i trafi do Juventusu?