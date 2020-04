Totolotek Puchar Polski i Fortuna 1. Liga na kolejne lata w Polsacie

Jak poinformował Polski Związek Piłki Nożnej oraz telewizja Polsat umowa na prawa telewizyjne do rozgrywek o Totolotek Puchar Polski oraz meczów o mistrzostwo Fortuna 1. Ligi została przedłużona na kolejne trzy sezony (2021/22, 2022/23, 2023/24).

Przyjaciół poznaje się w biedzie

Polski Związek Piłki Nożnej nie ukrywa, że jest wdzięczny Polsatowi, że w tak trudnych czasach dla wszystkich zdecydował się przedłużyć umowę.

– Prawdziwych przyjaciół poznaje się w trudnych, wymagających czasach. Telewizja Polsat jeszcze raz pokazała, że można na nią liczyć nawet w trudnych do wyobrażenia okolicznościach. Dziś nie gramy, czekamy na opanowanie sytuacji, ale wiadomo, że w końcu normalne życie zwycięży i zwycięży też piłka. Polsat wywindował nie tylko telewizyjną rangę rozgrywek o Totolotek Puchar Polski i mistrzostwo Fortuna 1. Ligi na bardzo wysoki poziom. Pokazał też, że jest bardzo odpowiedzialnym i stabilnym partnerem Polskiego Związku Piłki Nożnej – powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek.

Zadowolenia nie ukrywał również Dyrektor ds. Sportu Polsatu, Marian Kmita: – Od ponad dwudziestu lat Telewizja Polsat wspiera polski sport, a szczególnie polski futbol, nadając setki transmisji z meczów reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn, seniorskich, młodzieżowych i juniorskich. Setki razy pokazywaliśmy też, na sportowych antenach Polsatu, mecze piłkarskiej Ekstraklasy, I Ligi i Pucharu Polski. Były to mecze różne. I takie, jak legendarne zwycięstwo drużyny Adama Nawałki nad Niemcami w 2014 roku, ale i takie, o których pamiętają dzisiaj tylko… ich uczestnicy. Bez względu jednak na rangę wydarzenia, każdy transmitowany mecz był przez nas zawsze traktowany poważnie i zawodowo. Może właśnie w tym tkwi tajemnica świetnych relacji Polsatu z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i innymi instytucjami polskiego środowiska piłkarskiego. Dlatego, w jubileuszowym roku, dwudziestej rocznicy powstania Polsatu Sport, jest nam szczególnie miło, że będziemy mieli zaszczyt kontynuować naszą współpracę przy rozgrywkach Totolotek Pucharu Polski i o mistrzostwo Fortuna 1. Ligi aż do roku 2024. Wierzymy też, że trudne czasy szybko miną i Polsat, wielokrotnie sprawdzony Przyjaciel polskiego sportu, będzie dalej skutecznie wspierał polską piłkę także na innych polach współpracy.

PZPN z prawem do transmisji online w Totolotek Pucharze Polski

Nowa umowa dotycząca praw telewizyjnych do Totolotek Pucharu Polski pozwala Polsatowi w każdy sezonie transmitować co najmniej 28 meczów. W tym wszystkie począwszy od 1/8 finału. Spotkania półfinałowe oraz finał będą transmitowane na kanałach otwartych. Co więcej Polsat będzie mógł w każdym z sezonów objętych umową pokazać mecz o Superpuchar Polski. Ważną informacją jest również fakt, że Polski Związek Piłki Nożnej zachował prawo do internetowych transmisji na własnych platformach meczów, których nie pokaże Polsat.

Ponad sto spotkań Fortuna 1. Ligi w każdym sezonie na antenach Polsatu

Na mocy nowej umowy telewizja Polsat w każdym sezonie na swoich antenach będzie transmitowała co najmniej 102 mecze w rozgrywkach o mistrzostwo Fortuna I ligi oraz wszystkie trzy spotkania barażowe o awans do Ekstraklasy. Identycznie, jak w przypadku Totolotek Pucharu Polski, Polski Związek Piłki Nożnej będzie mógł pokazać na swoich kanałach mecze, których nie będzie transmitowała telewizja.

Większy komfort dla kibiców

Bez wątpienia nowa umowa jest bardzo korzystna dla kibiców, którzy będą mogli obejrzeć mecz swojej ukochanej drużyny niemal zawsze. Bo nawet jeśli nie pokaże go Polsat, znajdą transmisję na kanałach Polskiego Związku Piłki Nożnej.

– Wraz z rosnącą popularnością rozgrywek, rośnie też liczba meczów transmitowanych nie tylko w telewizji, ale również w internecie. Zamierzamy wspólnie z Telewizją Polsat aktywnie walczyć o młodsze pokolenia poprzez zwiększenie liczby transmisji meczów w internecie, a także prezentowanie materiałów wideo na kanałach oficjalnych mediów społecznościowych danych rozgrywek, tych przynależnych do Grupy Polsat oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej, włącznie z Łączy nas piłka – powiedział Maciej Sawicki, Sekretarz Generalny PZPN.

Źródło zdjęcia i cytatów: Twitter PZPN i laczynaspilka.pl