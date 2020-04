PZPN proponuje zmiany w nazewnictwie rozgrywek

Ostatnia reforma związana z nazewnictwem w polskich ligach miała miejsce kilkanaście lat temu. To wówczas od sezonu 2008/2009 PZPN na walnym zgromadzeniu przyjął ustawę, która zmieniła nazwę ówczesnej pierwszej ligi na ekstraklasę. Już niebawem może to ulec pewnej modyfikacji, a wszystko za sprawą inicjatywy Zbigniewa Bońka, który wystosował odpowiednie pismo do władz wojewódzkich związków.

– Od kilkunastu lat używamy nazewnictwa lig seniorskich, które jest mylące, gdyż nie odzwierciedla rzeczywistego szczebla danych rozgrywek. Aktualny, zaczerpnięty z wzorów angielskich, obowiązujący od lat podział na Ekstraklasę, 1. ligę, 2. ligę i pozostałe klasy został moim zdaniem wprowadzony, aby sztucznie zawyżyć prestiż rozgrywek i poziom sportowy uczestniczących w nim klubów – stwierdził prezes w liście do prezesów wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.

Obecny system rozgrywek zawiera poniższy format:

Ekstraklasa, I liga, II liga, III liga (złożona z czterech grup), IV liga, klasy okręgowe, klasy A, B, C.

W nowej rozpisce nazwa Ekstraklasa pozostałaby bez zmian, ale obecna I liga zostałaby zamieniona na 2. Boniek zaproponował, aby nowy format został wkorzystany już podczas kolejnego sezonu. Decyzja ma nastąpić już 8 kwietnia.

Jeśli prezesi związków zaakceptują ten pomysł, to w jaki sposób będą nazywane konkretne ligi?

Ekstraklasa lub I liga, II liga, III liga, liga międzywojewódzka, liga wojewódzka, klasy okręgowe, A-klasa, B-klasa, C-klasa (opcjonalnie).

Kwestia nazewnictwa lig pojawia się w dyskusjach od wielu lat. Być może nie podniesie to poziomu polskiej piłki, ale zaprowadzi pewną normalność. Jak wspomniał Boniek, sztuczne zawyżanie prestiżu lig nie ma kompletnie sensu i miejmy nadzieję, że w końcu ulegnie to zmianie.