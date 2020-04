Thomas Mueller podpisał nowy kontrakt z Bayernem!

Moment zawieszenia rozgrywek władze Bayernu wykorzystują na rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktów. Jeszcze nie tak dawno, klub z Monachium zakomunikował, iż Hansi Flick podpisał z zespołem umowę do 2023 roku. Również do tego momentu z zespołem związał się Thomas Mueller.

Choć zarówno zarząd, jak i sam zawodnik już na początku rozmów doszli do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie podpisanie umowy, to przyszłość Muellera w ekipie “Bawarczyków” stała pod pewnym znakiem zapytania. Kontrakt piłkarza obowiązywał bowiem do końca sezonu 2020/2021, więc Niemiec powoli mógł zastanawiać się, czy nie warto spróbować swoich sił np. w innej lidze.

Do takiego scenariusza nie dojdzie. We wtorek mistrz kraju za pośrednictwem swoich mediów zakomunikował, że Thomas Mueller podpisał umowę do 2023 roku. Tym samym wszelkie spekulacje na temat ewentualnego transferu można schować do szuflady.

30-latek dla klubowych mediów skomentował swoją decyzję – Obie strony cieszą się z faktu podpisania kontraktu. Jestem pewien, że w momencie, gdy wrócimy na boisko, będziemy kontynuować dobrą drogę. To mnie pobudza. Od początku moim priorytetem było przedłużenie umowy z Bayernem. Klub uważał tak samo. Jestem w tym zespole przez większość swojego życia. To moja pasja.

Thomas Mueller w trakcie obecnego sezonu wystąpił w 36 spotkaniach, zdobywając 10 goli i 19 asyst.