Milan zamierza zmienić trenera. Klub z Mediolanu rozważa trzy nazwiska!

Nic nie wskazuje na to, by Stefano Pioli zasiadał na ławce trenerskiej Milanu podczas sezonu 2020/2021. Zarząd mediolańskiej ekipy nie jest do końca zadowolony z pracy szkoleniowca, dlatego klub rozgląda się za innym trenerem. Priorytetem Milanu wydaje się Ralf Rangnick. Problem w tym, że Niemiec może postawić warunki, które zespół nie będzie w stanie spełnić. W związku z tym, brane pod uwagę są alternatywy.

Jako szkoleniowiec “Rossonerich” Stefano Pioli zadebiutował w zremisowanym przez Milan spotkaniu z Lecce. Początek przygody z zespołem nie był dla 54-latka łatwy. Wystarczy powiedzieć, że klub wygrał zaledwie jedno z sześciu spotkań. Sytuacja uległa poprawie w połowie stycznia, gdy zespół zwyciężył w pięciu meczach z rzędu, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Tuż przed zawieszeniem zmagań, Milan nie zanotował zwycięstwa w dwóch potyczkach, remisując najpierw z Fiorentiną, a następnie ponosząc porażkę z Genoą.

Według informacji “Di Marzio”, szanse Pioliego na pracę w klubie podczas kolejnego sezonu są niewielkie. Zarząd Milanu stara się przekonać do funkcji trenera Ralfa Rangnicka. Niemiec ma jednak pewne wymagania. Dotyczą one obowiązków, jakie miałby szkoleniowiec w klubie czy budżetu, którym mógłby dysponować na rynku transferowym.

Dlatego też, ekipa z Mediolanu poszukuje alternatyw. Jedna z nich to Marcelino, były szkoleniowiec Valencii. Druga natomiast to Unai Emery, również Hiszpan, którego w zeszłym roku zwolnił Arsenal.