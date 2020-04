Corentin Tolisso może opuścić Bayern

Pomocnik Bayernu, Corentin Tolisso jest jednym z najdroższych transferów w historii klubu. Pieniądze przeznaczone na transakcję związaną z francuskim zawodnikiem nie przekładają się na rolę piłkarza w zespole. 25-latek nie może wywalczyć sobie miejsca w pierwszym składzie. W związku z tym, możliwy jest transfer byłego gracza Lyonu.

W 2017 roku “Bawarczycy” zapłacili za Tolisso 41,5 miliona euro. Przez pewien czas był to najdroższy transfer w historii Bayernu. Obecnie dzierży to miano Lucas Hernandez, który przybył do Monachium za 80 milionów euro. Początek przygody Corentina w zespole był obiecujący. Już podczas debiutu w Bundeslidze, 25-latek zdobył gola. Sezon 2017/2018 piłkarz zakończył z 6 bramkami oraz 4 asystami w lidze.

We wrześniu 2018 roku, Tolisso nabawił się bardzo poważnej kontuzji. Pomocnik zerwał więzadło krzyżowe, tracąc praktycznie cały sezon. Do regularnej gry Francuz wrócił dopiero wraz z nową kampanią. W trwającym sezonie, Corentin zagrał w trzynastu ligowych spotkaniach. Przed zawieszeniem rozgrywek, 25-latek nie mógł liczyć na regularną grę w wyjściowym składzie. Potwierdzają to statystyki. Na pięć ostatnich ligowych potyczek, Francuz od pierwszej minuty wystąpił w jednym meczu.

Istnieje zatem możliwość, że Corentin Tolisso opuści Bayern. Jak informują media, na brak ofert pomocnik nie powinien narzekać. Według “Mirror” zawodnikiem interesują się Arsenal oraz Manchester United. Z kolei Foot Mercato donosi o Juventusie, Atletico i Napoli. Za swojego piłkarza Bayern może otrzymać około 30 milionów euro. Obecna umowa Tolisso obowiązuje do 2022 roku.