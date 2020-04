Gigantyczne żądania Neuera. Niemiec o krok od odejścia?

Sytuacja Manuela Neuera wciąż pozostaje niejasna. Niemiec ociąga się z podpisaniem nowego kontraktu, a wraz z upływającymi tygodniami mało na to wskazuje, że bramkarz dojdzie do porozumienia z Bayernem. Jednym z powodów są oczywiście pieniądze.

34-latek od wielu lat strzeże dostępu do bramki „Bawarczyków”. Nawet, gdy miewał trudne momenty po kontuzji, działacze Bayernu nadal w niego wierzyli, a kolejni trenerzy regularnie wstawiali go do pierwszej jedenastki. Przeszłość w obliczu negocjacji kontraktowych rzadko ma jednak znaczenie, co Neuer dobitnie potwierdza.

Zgodnie z doniesieniami niemieckiego dziennika „BILD”, golkiper oczekuje bowiem aż 5-letniej umowy z roczną pensją w wysokości ponad 20 milionów euro. Jak dla tak wiekowego zawodnika wygląda to niczym los wygrany na loterii. Mistrz Bundesligi stara się pójść na kompromis i zaoferował zawodnikowi kontrakt na najbliższe trzy lata z opcją o kolejny sezon.

Skąd takie wymagania Neuera? Głównym powodem jest wzrost wynagrodzeń w klubie. Tacy grace jak Lucas Hernandez czy Philippe Coutinho pobierają gaże na poziomie ponad 20 milionów euro rocznie. Pamiętajmy dodatkowo, że często w Niemczech pensja jest zależna od liczby spotkań rozegranych w sezonie. Manuel obawia się zatem, że jeśli otrzyma mniejszy kontrakt, a ze składu wygryzie go Alexander Nuebel (potwierdzony od kilku miesięcy nowy bramkarz Bayernu), to rywal pozbawi go części premii.