Obniżki w Lokomotiwie. Krychowiak w opozycji

Podczas pandemii koronawirusa piłkarze muszą oczywiście zrozumieć problemy klubu, który z dnia na dzień stracił większość swoich dochodów. W takiej sytuacji obniżki wynagrodzeń są zrozumiałym krokiem, ale nie wszyscy zawodnicy chcą pójść na taki układ. Problemy pojawiły się także w Lokomotiwie Moskwa.

Zgodnie z doniesieniami „24sata.hr”, klub Grzegorza Krychowiaka oraz Macieja Rybusa zaoferował zawodnikom 40% obniżkę w kwietniu oraz maju. Z drużyną rozmawiał kapitan zespołu Vedran Corluka, ale Chorwat napotkał pewną opozycję. Wśród buntowników znaleźli się tacy gracze jak Joao Mario, Benedict Hoewedes, Eder oraz właśnie Krychowiak.

Propozycja zarządu początkowo została odrzucona, co dość niespodziewanie spotkało się ze wsparciem ze strony trenera zespołu.

– Moi gracze to ludzie, którzy opiekują się swoimi rodzinami, w większości bardzo licznymi. Odbieranie im zatem części wynagrodzeń, które sami zarobili dzięki awansom do fazy grupowej Ligi Mistrzów przez dwa lata z rzędu, to nie jest dobry pomysł – stwierdził Yuri Semin.

Mimo to porozumienie ostatecznie zostało zawarte. Potwierdził to niedawno wspomniany Corluka, który oznajmił, że obniżki potrwają przynajmniej do wznowienia rozgrywek. Podobne cięcia zatwierdzono także w Zenicie.