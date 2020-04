Robert Lewandowski miał trafić do Serie A w 2010 roku!

Niejednokrotnie media poruszały anegdotę związaną z niedoszłą przeprowadzką Roberta Lewandowskiego do Blackburn. Napastnik miał dołączyć do angielskiej ekipy, lecz cały plan pokrzyżowała erupcja wulkanu. Jak się okazuje, w grze o Polaka był także inny zespół. Snajper miał trafić do Genoi!

Po bardzo dobrym sezonie, w trakcie którego Robert Lewandowski zdobył 18 bramek oraz zaliczył 8 asyst w 28 ligowych występach, Polak wzbudzał spore zainteresowanie wśród europejskich ekip. Ostatecznie, batalię o Polaka wygrała Borussia Dortmund, która zapłaciła za zawodnika niecałe 5 milionów euro.

Jak się okazuje, ekipa Blackburn Rovers nie była jedynym klubem wykazującym poważną chęć sprowadzenia Lewandowskiego. W swoich szeregach Roberta chciał także włoski zespół. Genoa, bo o niej właśnie mowa, ustaliła wszelkie szczegóły transferu napastnika w 2010 roku. Na przeszkodzie transakcji stanął prezydent drużyny, który nagle zablokował przenosiny. Historię po latach postanowił zdradzić Enrico Preziosi, były dyrektor sportowy klubu – Transfer Roberta Lewandowskiego w 2010 roku był ustalony. Gasperini znał go dobrze. Przed Robertem były jeszcze testy medyczne, ale nagle prezydent wycofał się z tego transferu.

Genoa w tamtym czasie miała za sobą całkiem przyzwoity sezon. Podczas kampanii 2009/2010, zespół na koniec rozgrywek uplasował się na dziesiątym miejscu. W listopadzie 2010 roku Gasperini pożegnał się z drużyną, a Genoa zakończyła rywalizację 2010/2011 na odległej, siedemnastej lokacie.