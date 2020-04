Barcelona zrezygnuje z transferu Lautaro? Klub ma już plan B

Barcelona od kilku miesięcy stara się znaleźć alternatywę dla Luisa Suareza. Urugwajczyk ma już 33 lata i najlepsze lata kariery na pewno za sobą. Nic zatem dziwnego, że mistrz Hiszpanii intensywnie eksploruje rynek w poszukiwaniu jego następcy. Do tej pory faworytem wydawał się Lautaro Martinez, ale jego transfer wydaje się skomplikowany.

Klauzula wykupu napastnika Interu wynosi bowiem 111 milionów euro. To stanowczo za dużo jak na obecną sytuację „Dumy Katalonii”. Mimo to klub ma już plan B, którym jest Alekxander Isak z Realu Sociedad, jeden z kluczowych zawodników zespołu prowadzonego przez Imanola Alguacilego.

W przypadku Szweda ta kwota wynosi o 41 milionów euro mniej, co wydaje się dużo lepszą opcją. 20-latek jest jednym z największych objawień tego sezonu, strzelając łącznie 14 bramek, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Napastnik jest pewnym punktem Realu Sociedad i potrafił trafiać do siatki między innymi w spotkaniach przeciwko Barcelonie czy Realowi Madryt w Copa del Rey.

Co ciekawe, plany klubowi z Camp Nou może pokrzyżować…Borussia Dortmund. Latem zeszłego roku niemiecka drużyna sprzedała 20-latka do Sociedad raptem za 7 milionów euro, lecz zapewniając sobie przy tym klauzulę wykupu za 30 milionów euro. Jednak w takim przypadku to gracz musi zaakceptować ofertę.