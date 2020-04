Powrót kibiców na trybuny Serie A? Tylko pod pewnym warunkiem!

Choć cały czas panująca pandemia, która jest efektem koronawirusa, powoduje, iż uprawianie profesjonalnego sportu jest praktycznie niemożliwe, to przedstawiciele poszczególnych lig intensywnie pracują nad planem wznowienia zmagań. Wkrótce do treningów mają wrócić zawodnicy Serie A. Podsekretarz w ministerstwie zdrowia Włoch, Sandra Zampa rzuciła światło na przyszłość futbolu w kraju.

Z niecierpliwością sympatycy piłki nożnej oczekują powrotu rywalizacji. Niektórzy wierzą, że jesteśmy bliżej, niż dalej. W Niemczech część zawodników wznowiła treningi, przygotowując się na grę w maju. Serie A liczy natomiast, iż piłkarze ponownie spotkają się na murawie w okolicach czerwca.

Na temat najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech wypowiedziała się podsekretarz ministerstwa zdrowia, Sandra Zampa. Wiara w powrót piłki jest spora, jednakże tylko pod pewnymi warunkami – Jeśli poczekamy jeszcze miesiąc, by wznowić grę bez udziału publiczności, nie będzie to katastrofa. Pełne stadiony zobaczymy w momencie, gdy zapewnione będą wszystkie środki bezpieczeństwa. Mowa m.in. o wynalezieniu szczepionki.

Trudno nie odnieść wrażenia, iż rozgrywki w poszczególnych ligach zostaną dokończone, jednakże odbędzie się to bez udziału kibiców. Na obiekty wypełnione sympatykami poczekamy najprawdopodobniej do nowego sezonu.