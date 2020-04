Powrót Ekstraklasy już w maju? Decyzja została odłożona

Ekstraklasa zdecydowała się na razie nie wyznaczać daty wznowienia rozgrywek. Możliwe, że ligowe mecze wrócą jeszcze w maju, co wiązałoby się ze sporym obciążeniem dla piłkarzy.

Według informacji “Gazety Wyborczej”, rozgrywki miałyby wrócić 26 maja. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak dalej będzie się układać sytuacja związana z pandemią. Wówczas mecze odbywałyby się co trzy, a nawet co dwa dni, co byłoby sporym obciążeniem dla zawodników.

20 marca spółka wraz z przedstawicielami klubów podjęła decyzję o zawieszeniu ligi. Początkowo wszystkie mecze do 26 kwietnia miały zostać przełożone. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce jednak wciąż rośnie, dlatego wszystko wskazywało na to, że na powrót ligi będzie trzeba poczekać jeszcze dłużej.

W środę Ekstraklasa miała podjąć decyzję o ewentualnym wznowieniu rozgrywek. Obecnie zarząd wciąż czeka na zdanie UEFA w sprawie rozgrywek w obecnym i przyszłym sezonie. Dlatego na razie spółka nie podjęła żadnych kroków.

– Priorytetem całej Europy jest dokończenie rozgrywek ligowych. Dlatego przygotowujemy się do tego kroku i rozważamy różne scenariusze powrotu na boiska, by dokończyć sezon w Ekstraklasie. Przełom maja i czerwca to tylko jeden z wielu wariantów, które bierzemy pod uwagę. Chciałbym jednak zdecydowanie podkreślić, że na tym etapie nie ma żadnych wiążących ustaleń w zakresie daty wznowienia rozgrywek. Musimy poczekać na formalne decyzje UEFA dotyczące nowych terminów zakończenia bieżącego sezonu oraz harmonogramu rozgrywek międzynarodowych. Nie zapadną też żadne decyzje o wznowieniu ligi bez cofnięcia przez rząd zakazów związanych z epidemią w kraju. Zdrowie uczestników rozgrywek jest bowiem najważniejsze – stwierdził prezes zarządu Ekstraklasy SA, Marcin Animucki w oficjalnym komunikacie.

Fot. PKO Ekstraklasa