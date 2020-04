Polscy piłkarze wrócą do gry w maju? Lekarz kadry z jasnym przekazem

W ostatnich dniach temat powrotu do gry piłkarzy ekstraklasy nabrał rozpędu. Coraz częściej wspomina się o wznowieniu rozgrywek końcem maja, co na pewno pomogłoby klubom przetrwać najbliższe miesiące. Jednak, aby do tego doszło, wszystkie zespoły będą musiały przejść odpowiednie badania.

Poniekąd trudno się z tym nie zgodzić. Rozpoczęcie rozgrywek wraz z szalejącym wirusem to ogromne ryzyko. Na początek wiązałoby się to naturalnie z grą bez kibiców i zapewne z okrojonym sztabem szkoleniowym, aby zmniejszyć liczbę osób obecnych na stadionach. Zgodnie ze słowami lekarza reprezentacji, Jacka Jaroszewskiego, w „Przeglądzie Sportowym” kwarantannę dodatkowo musieliby przejść także zawodnicy, którzy aktualnie znajdują się w swojej ojczyźnie poza granicami Polski.

– Zagraniczni piłkarze, którzy dostali urlopy i wyjechali za granicę będą musieli przejść dwutygodniową kwarantannę. Trzeba też wszystkich przebadać na obecność koronawirusa. Nie tylko piłkarzy, ale również sztaby szkoleniowe, działaczy, aby wyłączyć tych, którzy są zarażeni, a nie mają żadnych objawów. Nie wystarczą szybkie testy przesiewowe, które ostatnio pojawiły się na rynku. Powinny być to szczegółowe wymazy z nosogardzieli, bo tylko one dają stuprocentową pewność – stwierdził medyk.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Wygląda więc na to, że ostatni tydzień maja jest rzeczywistym terminem, na który planowany jest powrót do gry. Do tego czasu wiele może się jednak zmienić, ale kluby już teraz powinny przygotować się logistycznie na ten trudny okres.