Prezydent Lille zasugerował sprzedaż rozchwytywanego defensora!

W trakcie letniego okna transferowego, ekipa Lille zarobiła bardzo duże pieniądze z tytułu sprzedaży Nicolasa Pepe do Arsenalu. Wszystko wskazuje na to, że ponownie francuska drużyna może liczyć na spory zastrzyk gotówki. Jak poinformował bowiem prezydent klubu, Gabriel Magalhaes najprawdopodobniej opuści zespół.

Od kilku tygodni Brazylijczyk jest łączony z przenosinami do Premier League. Według mediów, zainteresowanie defensorem wykazują takie ekipy, jak Chelsea, Everton czy Arsenal. Na temat sytuacji zawodnika wypowiedział się prezydent Lille.

Gerard Lopez oznajmił w rozmowie ze Sky Sports, iż zainteresowanie obrońcą jest spore. Tym samym Gabriel najprawdopodobniej opuści klub – To prawda. On chce odejść, by spróbować czegoś nowego. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, ale mamy sporo ofert. Czuję, że jeden klub jest bardziej zdeterminowany, niż reszta, jednakże nic jeszcze nie zostało ustalone. Zobaczymy co się wydarzy.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Gabriel to prawdziwa maszyna. Jest na dobrej drodze, by dołączyć do wielkiego zespołu. Jeśli nie w tym roku, to w przyszłości. Myślę, że w pewnym momencie zagra w reprezentacji Brazylii – zakończył Lopez.

Według m.in. The Guardian, Everton jest przekonany, że uda się mu ściągnąć defensora za 30 milionów funtów. To właśnie “The Toffees” wskazywani są jako faworyci w wyścigu o piłkarza.

Fot. YouTube/ L’Equipe