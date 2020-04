Allegri był o krok od Chelsea. „Zrobiłby to z zamkniętymi oczami”

Tuż po zwolnieniu Jose Mourinho w 2015 roku rozpoczęła się fala spekulacji na temat zatrudnienia nowego szkoleniowca w Chelsea. Wśród kandydatów pojawiło się wiele nazwisk, na czele z Antonio Conte i Maxem Allegrim. Ostatecznie postawiono na tego pierwszego.

Spekulacje związane z zatrudnieniem nowego trenera zwykle trwają wiele miesięcy. Wówczas niemalże codziennie pojawiają się inni faworyci, a nie inaczej było w przypadku londyńskiej ekipy pięć lat temu. Po Mourinho posadę przejął Guus Hiddink, ale Holender zawsze oświadczał, że będzie w stolicy Anglii tylko na chwilę.

Kogo zatem Chelsea brała pod uwagę? Marco Amelia, zawodnik „The Blues” po kilku latach postanowił to zdradzić.

– Dla mnie jest Allegri jest obecnie jednym z najlepszych menedżerów na świecie. Zarząd Chelsea zapytał mnie o niego, zanim zakontraktowali Antonio Conte, więc pomyślałem, że to on przejmie zespół. Wydawało mi się, że naprawdę chcą go sprowadzić do Londynu. Ostatecznie postawiono na Conte i wygrał Premier League. Wydaje mi się jednak, że Allegri powtórzyłby ten wyczyn z zamkniętymi oczami.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Nie jesteśmy oczywiście pewni, czy byłoby to takie proste dla włoskiego menedżera. Obecnie Max znajduje się bez pracy i przez wiele lat był także przymierzany do posady trenera Arsenalu.