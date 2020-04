Lech Poznań poprosił kibiców o pożyczkę. Na wysoki procent!

Zarząd Lecha Poznań zrobił gest w stronę fanów klubu. “Kolejorz” ruszył z akcję “W górę serca”, która będzie polegać na wysokoprocentowej pożyczce od kibiców.

Zawieszenie ligi sprawiło, że straty klubów piłkarskich w ostatnim czasie gwałtownie wzrosły. Wynika to głównie z braku wpływów z praw telewizyjnych, umów sponsorskich oraz biletów. W związku z tym kluby podejmują decyzje, które miałyby zapewnić stabilizację budżetu w trudnym czasie.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Władze Lecha Poznań rozpoczęły akcję “W górę serca”. Każdy kibic może wpłacić na rzecz klubu 20 złotych, jednak wsparcie ma zaprocentować w przyszłości. Pieniądze zostaną zdublowane i fani będą mogli je wykorzystać w najbliższej rundzie, kupując bilety bądź karnety. Poza tym wszyscy, którzy wezmą udział w akcji, będą mogli kupić klubową koszulkę z okazji 98. rocznicy po promocyjnej cenie.

– Nie chcemy zwracać się do Was, drodzy kibice, o darowizny. To byłoby nie fair w obliczu tego, że kryzys dotyka nas wszystkich. To, co pomoże przetrwać Lechowi ten trudny czas, to przeniesienie przyszłych przychodów na teraźniejszość. Na dziś kluczowe jest dla nas zachowanie płynności finansowej, czyli zdolności do regulowania bieżących wydatków, które mimo przerwy w rozgrywkach, wciąż są. (…) Dlatego zwracamy się dzisiaj do Was, do naszych kibiców z propozycją pomocy poprzez udział w naszej akcji #wGóręSerca – wyjaśnił dyrektor ds. finansów Lecha Poznań, Tomasz Kacprzycki. (Źródło: Biuro Prasowe Lecha Poznań)

Fot. Wikipedia