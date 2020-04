Abidal odejdzie z Barcelony?!

Eric Abidal po powrocie do Barcelony nie przeżywa z pewnością najlepszych chwil w swoim życiu. Francuz, podobnie jak reszta zarządu, jest regularnie krytykowany. Do tego oczywiście dochodzi scysja z Leo Messim, która doprowadziła do prawdziwej burzy medialnej. Czy dni 40-latka na Camp Nou są zatem policzone?

Były obrońca nie tak wyobrażał sobie pracę w „Dumie Katalonii”. Po udanej przeszłości w hiszpańskim klubie przyjął posadę jednego z dyrektorów posiadają spore nadzieje. Tymczasem póki co to istna droga przez mękę, a potyczka słowna z gwiazdą drużyny po zwolnieniu Ernesto Valverde na pewno nie pomogła mu w zbudowaniu sobie pewnej pozycji.

Taką sytuację ma zamiar wykorzystać Lyon. Według doniesień „RMC Sport”, Abidal jest pierwszym wyborem prezesa klubu Jeana-Michela Aulasa do wzmocnienia zarządu. Dodatkowo Francuz posiada wsparcie dyrektora i byłego kolegi z Lyonu, Juninho Pernambucano.

Obecny sekretarz techniczny Florian Maurice opuści klub na rzecz Rennes. Wówczas Lyon dokona pewnych zmian i zechce przemodelować obecny skład zarządu. W Barcelonie za rok może dojść także do wielu przetasowań z powodu klubowych wyborów. Jeśli Josep Maria Bartomeu zostanie zastąpiony prze Laporte lub Rousauda, to wówczas Abidal najprawdopodobniej pożegna się ze stanowiskiem.