Oficjalnie: Wisła Kraków ma nowych właścicieli!

Po wielu miesiącach negocjacji Wisła Kraków trafiła w ręce Jakuba Błaszczykowskiego, Tomasza Jażdzyńskiego i Jarosława Królewskiego. Wspomniana trójka dziś przejęła akcję klubu od Towarzystwa Sportowego, stając się głównymi akcjonariuszami wraz z kibicami, którzy zakupili akcje w kampanii crowdfundingowej.

Do tej pory, od stycznia 2019 roku, wspomniane osoby tak jakby nieformalnie rządzili krakowskim klubem po udzielonej pożyczce w wysokości czterech milionów złotych, która uratowała klubem przed upadkiem. Mimo to w środowisku piłkarskim krążyły doniesienia, że rozmowy nad przejęciem klubu trwają i są bliskie finalizacji.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Trzy tygodnie temu dzięki porozumieniu z Towarzystwem Sportowym po 24 latach piłkarska sekcja Wisły Kraków uzyskała pełne prawa do swojej nazwy i historycznego herbu klubu. Teraz przyszedł czas jednak na ostateczny krok.

Wisła dziś poinformowała także o obsadzeniu zarządu. Stanowisko prezesa klubu Wisła Kraków SA, które do tej pory pozostawało wolne, zajął Dawid Błaszczykowski. Dotychczas pełniący obowiązki prezesa piłkarskiej spółki Piotr Obidziński pozostanie w klubie na czas niezbędny do płynnego przekazania zadań.

Za pomocą oficjalnych informacji poznaliśmy także wyniki finansowe 13-krotnego mistrza Polski.

– W 2019 roku cały klub wygenerował zysk netto w kwocie ponad 6 mln złotych. Przychody wzrosły do 34 980 000 PLN w 2019 roku w porównaniu z 26 532 000 PLN w roku 2018. W 2019 roku wypracowano ogólny spadek wymagalnych zobowiązań o ponad 14 mln złotych – czytamy w oświadczeniu.

Wygląda więc na to, że w Wiśle Kraków po latach wróci normalność. Trzej inwestorzy w końcu uzyskają autonomię do kierowania klubem bez udziału TS i z niecierpliwością czekamy na rozwój sytuacji. Póki co Wisła zajmuje 13. miejsce w ekstraklasie.