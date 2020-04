Inter chce przechwycić cel transferowy Juventusu!

Niewielu włoskich zawodników wzbudza tak duże zainteresowanie wśród czołowych zespołów, jak Federico Chiesa. 22-latek już w 2019 roku przymierzany był do gry w Juventusie. Transakcja spaliła jednak na panewce, więc Chiesa rozpoczął swój kolejny sezon w Fiorentinie. Piłkarz rozgrywa bardzo dobrą kampanię. Nic dziwnego, że zainteresowanie ofensywnym graczem jest spore.

W 23 spotkaniach Serie A, Federico Chiesa zgromadził 6 goli oraz zaliczył 5 asyst. Żaden inny gracz nie miał większego udziału przy bramkach drużyny w lidze, niż 22-letni zawodnik. Nie zaskakują zatem doniesienia mediów w sprawie zainteresowania piłkarzem. Jak informują włoscy dziennikarze, Juventus bardzo poważnie rozważa sprowadzenie piłkarza.

Do gry o Chiesę może włączyć się drugi gigant Serie A. Według “Sport Mediaset”, Inter zamierza złożyć wkrótce ofertę za Federico, która będzie opiewać na 40 milionów euro. Przedstawiciele mediolańskiej ekipy zdają sobie sprawę, że taka kwota raczej nie przekona Fiorentiny do sprzedaży kluczowego gracza, dlatego w transakcję może zostać włączony Radja Nainggolan. Belg przebywa obecnie na wypożyczeniu w Cagliari. Choć tymczasowy zespół pomocnika jest z niego bardzo zadowolony, to fundusze drużyny mogą nie wystarczyć, by zrealizować definitywny transfer Radji.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Jeśli wierzyć mediom, Fiorentina rzekomo niechętnie spogląda na sprzedaż Chiesy do Juventusu. W związku z tym, Inter może być na lepszej pozycji negocjacyjnej w sprawie całej transakcji.