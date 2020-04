Ireneusz Mamrot nowym trenerem Miedzi? Trener dementuje pogłoski

Łukasz Gikiewicz poinformował na Twitterze, że Ireneusz Mamrot jest kandydatem na nowego szkoleniowca Miedzi Legnica. Trener zdementował doniesienia.

Zespół z Dolnego Śląska zajmuje w tej chwili 6. miejsce w lidze. Klub ma jednak aspiracje do tego, by wrócić do najwyższej ligi. W obecnych rozgrywkach drużyna jednak się nie wyróżnia. Co więcej, wygrała tylko dwa z ostatnich sześciu meczów.

Jak poinformował Łukasz Gikiewicz, następcą Dominika Nowaka w Miedzi miałby zostać Ireneusz Mamrot. Trener pozostaje bez klubu od grudnia. Wówczas został zwolniony z Jagiellonii Białystok.

Miedz Legnica nie trafi czasu nawet w czasie #Covid_19 . Ireneusz Mamrot mocnym kandydatem do objęcia stanowiska Trenera w Legnicy . Drugim kandydatem ale moim zdaniem bez szans jest Janusz Kudyba . #gikinews — Lukasz Gikiewicz (@gikiewiczlukasz) April 23, 2020

Co na to sam trener? – Nie miałem z Miedzią kontaktu i żadne rozmowy się nie odbyły – wyznał w rozmowie z nami Ireneusz Mamrot.

Fot. YouTube