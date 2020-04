Oficjalnie: Znamy plany UEFA na dokończenie sezonu!

We wtorek odbyła się pierwsza wideokonferencja wszystkich 55 stowarzyszeń piłkarskich podlegających UEFA. Dziś poznaliśmy pokrótce, w jaki sposób europejska federacja ma zamiar dokończyć sezon. Co dokładnie wiemy i w jaki sposób zakończą się obecne rozgrywki?

Najważniejsza informacja jest taka, że rozgrywki Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy zostaną wznowione na początku sierpnia. Priorytetowo traktowane są przede wszystkim krajowe rozgrywki i to na nich zespoły powinny się skupić. Jeśli jakaś liga nie zdąży do sierpnia zakończyć sezonu, to możliwe jest rozgrywanie kilku kolejek w sierpniu.

UEFA chce, aby awans do kolejnej edycji europejskich pucharów został zdobyty przez kluby w sposób sportowy, a nie na podstawie jakichkolwiek rankingów lub innych zasług. Dlatego Ceferin wezwał krajowe związki i ligi do zbadania wszystkich możliwych opcji gry. Oczywiście istnieje pewna furtka dla takich krajów jak Belgia, Szkocji czy Holandia, które z pewnych przyczyn najprawdopodobniej nie wznowią rozgrywek.

Najgorzej wygląda to w przypadku Eredivisie, gdzie premier zabronił wszelkich imprez sportowych aż do 1 września. Sądząc po oświadczeniu, UEFA doskonale zdaje sobie z tego sprawę i nie ma zamiaru ingerować w wytyczne rządu danego kraju.

Przede wszystkim nie ma możliwości wyłonienia zespołów na podstawie jakichkolwiek rankingów z przeszłości. W ostatnich dniach pojawiły się sugestie, że można wykorzystać ranking UEFA, dzięki czemu np. z Premier League w kolejnym sezonie Ligi Mistrzów mógłby zagrać…Arsenal znajdujący się obecnie na dziewiątej lokacie w lidze.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

UEFA zastrzegła, że ma prawo do odmowy dla takiego wyboru, podkreślając w oświadczeniu wielokrotnie, że pod uwagę federacje powinny wziąć jedynie sezon 2019/2020. Co jednak w przypadku, kiedy jakakolwiek drużyna nie rozegrała takiej liczby meczów jak jej rywale? Wówczas prawdopodobnie liga weźmie pod uwagę tabele po ostatniej zakończonej PEŁNEJ kolejce lub użyje przelicznika punktów na mecz.

Ponadto nie ma jakiejkolwiek wzmianki na temat przyznania “dzikiej karty” dla jakiejkolwiek drużyn. Kilka dni temu pojawiły się bowiem informacje, że obecnie plasujące się na szóstej lokacie w La Liga Atletico mogłoby otrzymać przywilej gry w kolejnej edycji LM.