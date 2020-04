Gikiewicz z sensacyjną ofertą? Polak może opuścić Bundesligę

Rafał Gikiewicz wciąż nie odnowił swojego kontraktu z Unionem Berlin. Polak czeka na rozwój sytuacji i w tym czasie spogląda na inne propozycje. W ostatnich dniach zainteresowanie 32-latkiem wykazuje między innymi Besiktas.

Taką informacje podała jedna z tureckich dziennikarek, Burcu Eken. Zgodnie z jej doniesieniami „Giki” otrzymał ofertę zasilenia zespołu na zasadzie wolnego transferu tuż po zakończeniu sezonu. Póki co brakuje jednak jakichkolwiek konkretów.

Gikiewicz zapewnia, że chciałby pozostać w Bundeslidze, ale jakiś czas temu odrzucił ofertę Herthy Berlin. Union póki co czeka na rozwój sytuacji, po tym jak propozycja nowego kontraktu została przez niego odrzucona. Wówczas „BILD” donosił o kwocie 4 milionów euro za sezon.

Czy zatem odejście do Turcji wydaje się całkiem realne? Przypomnijmy, że Besiktas poszukuje bramkarza głównie z powodu odejścia Lorisa Kariusa. Niemiec pierwotnie miał zostać wykupiony za 10 milionów euro z Liverpoolu, ale zespół ze Stambułu boryka się z problemami finansowymi. Besiktas także od kilku miesięcy nie płaci swoim piłkarzom i „bohater” finału z 2018 roku postanowił zgłosić sprawę do FIFA, co zakończy się rozwiązaniem umowy.

Gikiewicz powinien się zatem poważnie zastanowić, czy rzeczywiście chce przenosić się do takiego miejsca.