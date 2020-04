Valerijs Sabala rozwiązał kontrakt z Miedzią Legnica

Valerijs Sabala odszedł z Miedzi Legnica. Reprezentant Łotwy rozwiązał kontrakt z klubem za porozumieniem stron.

25-letni napastnik trafił do Miedzi latem ubiegłego roku. Obecna przygoda Łotysza z zespołem z Legnicy jest jednak jego drugą. Przebywał bowiem w klubie w rundzie jesiennej sezonu 2015/2016.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Forma Valerijsa Sabali pozostawiała wiele do życzenia. Łotysz wystąpił w 16 ligowych meczach, w których zanotował dwie bramki i tyle samo asyst. Nie wywalczył jednak na stałe miejsca w pierwszej jedenastce. Co więcej, ostatnio został przeniesiony do drużyny rezerw.

W piątek Miedź Legnica poinformowała, że Valerijs Sabala pożegnał się z klubem. W najbliższym czasie Łotysz będzie wolnym zawodnikiem.

Fot. YouTube/Podbeskidzie