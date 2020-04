Liverpool wykupi gracza Lazio?!

Obecnie trudno tak naprawdę znaleźć słaby punkt w kadrze Liverpoolu. Nawet pomimo kilku ostatnich słabszych wyników, zespół zarządzany przez Juergena Kloppa wydaje się dość solidna i przede wszystkim w ofensywie brakuje miejsca dla nowych graczy. Mimo to Niemiec nie ma zamiaru zadowalać się tym co jest i stale monitoruje rynek.

Nic zatem dziwnego, że w jego oko wpadł Joaquin Correa. Reprezentant Argentyny jest uważany za jednego najlepszych graczy Lazio w tym sezonie. 25-latek podczas tego sezonu występował zwykle na pozycji jednego z napastników, ale także może poradzić sobie jako skrzydłowy bądź ofensywny pomocnik.

Włoskie media informują, że Lazio zechce sprzedać tego gracza za 20 milionów funtów z powodu problemów finansowych spowodowanych pandemią koronawirusa. Ofensywa póki co wydaje się najlepiej obsadzona, po tym jak do Mane, Salaha i Firmino dokupiono Minamino. W klubie nadal pozostaje także Shaqiri.

Styl gry Correi z pewnością pasowałby do Liverpoolu. Co ciekawe, w kontekście tego zawodnika „The Reds” mogliby mieć pewnego asa w rękawie. Powodem jest posiadanie 30% z kolejnego transferu Luisa Alberto, który dołączył do ekipy z Serie A w 2016 roku i obecnie także znajduje się na celowniku wielu klubów. Jeśli klub z Rzymu umożliwiłby sprzedaż Argentyńczyka, to najprawdopodobniej lider Premier League zrzekłby się tego zapisu z umowy.