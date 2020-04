Tadżykistan zawiesił ligę mimo braku zakażeń koronawirusem w kraju

Liga tadżycka była jedną z niewielu, które nie zawiesiły rozgrywek w obecnej sytuacji. Również tamtejsze władze postanowiły jednak przełożyć mecze.

Tylko pięć lig nie zawiesiło rozgrywek z powodu pandemii koronawirusa. Wśród nich była liga tadżycka, gdzie do tej pory mecze były rozgrywane w normalnym trybie. Władze tamtejszej federacji od czasu rozwoju obecnej sytuacji nie widziały przeciwwskazań co do kontynuowania sezonu.

Tadżykistan jest jednym z nielicznych krajów, gdzie nie odnotowano przypadku zakażenia koronawirusem. Przynajmniej według oficjalnych danych Światowej Organizacji Zdrowia. W tym kraju jednak również podjęto decyzję o tym, żeby na jakiś czas zawiesić mecze piłkarskie.

Jak zawieszenie ligi jest uzasadnione przez tamtejszą federację? Rząd Tadżykistanu postanowił zlecić przełożenie spotkań w celach profilaktycznych. Szczególnie, że coraz więcej mieszkańców tego państwa skarży się na problemy z drogami oddechowymi. Koronawirus nie został jeszcze stwierdzony, ale tamtejsze władze wolą uważać.

Władze ligi postanowiły dograć ostatnie mecze trwającej kolejki w ten weekend. Potem jednak rozgrywki będą zawieszone co najmniej do 10 maja. Po czterech meczach liderem ligi tadżyckiej jest Istiqlol Duszanbe, który zgromadził dziesięć punktów.