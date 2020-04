Pierwszy przypadek koronawirusa w Ligue 1. Piłkarz był w śpiączce

Doniesienia się potwierdziły – 23- letni Junior Sambia z Montpellier jest zakażony koronawirusem. W piątek piłkarz trafił na oddział intensywnej terapii.

Junior Sambia od dwóch lat jest piłkarzem Montpellier HSC. W obecnych rozgrywkach wystąpił w 17 meczach, w których zanotował bramkę i asystę. Przez fanów klubu jest doceniany głównie za uniwersalność. Podczas trwającego sezonu grał na prawej obronie, w środku pomocy i na prawym skrzydle.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

W piątek piłkarz trafił do szpitala. Według francuskich mediów, do zakażenia doszło podczas zakupów. 23-latek miał poważne problemy z oddychaniem i lekarze musieli wprowadzić go w stan śpiączki faramkologicznej. Od tamtej pory przebywał pod respiratorem.

W międzyczasie 23-latek przeszedł testy na koronawirusa, które dały wynik pozytywny. Na szczęście stan piłkarza jest już stabilny – wybudzono go ze śpiączki i może swobodnie oddychać. Przez najbliższe dni będzie przebywać w szpitalu i będzie potrzebował dużo czasu na regenerację. Najważniejsze jednak, że jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.