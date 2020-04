Diego Costa nie żywi urazy do Antonio Conte. Napastnik postanowił jednak pokusić się o pewną tezę!

Bardzo dużo uwagi media poświęciły relacjom Diego Costy z Antonio Conte. Włoski szkoleniowiec rzekomo poinformował napastnika po sezonie 2016/2017, że nie jest mu potrzebny. Poirytowany zawodnik zaczął sprawiać problemy Chelsea. Ostatecznie, Costa wrócił do Atletico. Po kilku latach, piłkarz postanowił wypowiedzieć się na temat byłego trenera.

Decyzja Antonio Conte mogła nieco zaskoczyć kibiców. Diego Costa miał za sobą bardzo dobry sezon. Hiszpan zdobył 20 bramek w 35 ligowych spotkaniach, przyczyniając się tym samym do mistrzostwa Chelsea. Wydawało się, że Hiszpan z brazylijskimi korzeniami będzie kontynuował swoją karierę w “The Blues”.

Zupełnie inne plany względem snajpera miał Antonio Conte. Włoski szkoleniowiec rozstał się z zawodnikiem w dość niekulturalny sposób. Jeśli wierzyć mediom, Conte wysłał Diego SMSa, w którym poinformował, iż napastnik nie będzie mu już potrzebny i może szukać sobie nowego zespołu.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Złość i rozczarowanie Diego mogliśmy sobie tylko wyobrazić. Snajper zaczął sprawiać problemy Chelsea, nie wracając m.in. na czas do klubu po przerwie wakacyjnej. Ostatecznie, po wielu perturbacjach, Costa przeniósł się do Atletico w styczniu 2018 roku.

31-latek w rozmowie z ESPN postanowił skomentować swoje relacje z Antonio Conte – Mieliśmy pewne problemy poza boiskiem, jednakże myślę, że jest dobrym trenerem. Nie mam żadnych złych uczuć do niego. Jeśli jednak Conte chce być szkoleniowcem z samego topu, to musi zmienić sposób podejścia do ludzi. Jest bardzo podejrzliwy. W drużynie pokroju Realu zapewne nie przetrwałby sezonu.