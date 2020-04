OFICJALNIE: Dariusz Dudek zwolniony z Zagłębia!

W ostatnich tygodniach wiele klubów debatuje nad redukcją pensji nie tylko zawodników, ale także i trenerów. Coraz więcej zespołów dochodzi do pełnego porozumienia, lecz jak się okazuje nie wszyscy decydują się na znaczące obcięcia. Z tego powodu Zagłębie Sosnowiec podjęło decyzję o zwolnieniu Dariusza Dudka.

Kością niezgody okazały się oczywiście pieniądze. Jak informuje klub, rozbieżności finansowe pomiędzy stronami były tak duże, że dalsze negocjacje nie miały już sensu i Dudek został dziś odsunięty od trenowania pierwszego zespołu.

– Przerwa będzie trwała jeszcze ponad miesiąc, to czas zbliżony do letniej przerwy w rozgrywkach. Uznaliśmy, że w obecnym stanie byłby to czas stracony. Może nie tyle w kontekście ostatnich 12 kolejek ligowych, co w kontekście całości funkcjonowania klubu i przede wszystkim budowy drużyny na przyszły sezon.. Czeka nas na pewno wiele pracy zarówno na boisku jak i w obszarze skautingu. Nowa osoba albo zaakceptuje obecne propozycje tego działu co do wzmocnień, a może je skoryguje albo po prostu uzna ze zbędne. Uznaliśmy, że to najlepszy moment, stąd taka decyzja. Trenerowi Dudkowi jeszcze raz dziękujemy za awans w sezonie 2017/18 i życzymy powodzenia w dalszej pracy – stwierdził prezes klubu Marcin Jaroszewski.

Dla Dudka to już drugie odejście z Zagłębia Sosnowiec. 45-latek wcześniej prowadził klub w latach 2017-2018, kiedy wraz z zespołem zanotował awans do ekstraklasy. W nowym sezonie jednak nie poszło mu najlepiej i po 11 kolejkach z jedną wygraną na koncie otrzymał wymówienie. Do Sosnowca wrócił we wrześniu ubiegłego roku, ale i ta przygoda nie potrwała zbyt długo.

Dudek zostawia klub na 9. miejscu w tabeli pierwszej ligi.