Ligue 1 odwołana, ale prezes Lyonu wierzy w rozstrzygnięcie sezonu

Sezon 2019/2020 Ligue 1 został oficjalnie odwołany. To pozostawiło wiele znaków zapytania co do rozstrzygnięć. Swój pomysł zaproponował prezes Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas.

Decyzja rządu, na mocy której rozgrywki sportowe zostały odwołane do września, wymusiła przerwanie piłkarskiego sezonu. We wtorek władze Ligue 1 podjęły decyzję o przedwczesnym zakończeniu rozgrywek. Wciąż jednak nie wiadomo, do jakich rozstrzygnięć ostatecznie dojdzie w lidze.

Liga nie podjęła decyzji ani na temat przyznania mistrzostwa Francji, ani na temat awansów i spadków. Nie wiadomo też, czy w europejskich pucharach na pewno zagrają zespoły, które zajmują obecnie najwyższe lokaty. Ponadto odwołano Puchar Francji oraz Puchar Ligi, których zwycięzcy graliby potem w Lidze Europy.

Prezes Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas stwierdził, że najlepszym wariantem byłoby zorganizowanie play-offów.

– Uważam, że istnieje alternatywny sposób, aby zakończyć ten sezon serią play-offów w górnej i dolnej części tabeli. Mogłyby się odbyć w sierpniu lub nawet w lipcu bez udziału publiczności. Nie musimy się spieszyć – stwierdził prezes Lyonu.