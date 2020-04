Nowe kontrakty dwudziestolatków z Zagłębia Lubin

Kamil Kruk i Dominik Więcek podpisali nowe umowy z Zagłębiem Lubin. Obaj piłkarze związali się z klubem do czerwca 2022 roku.

W ciągu ostatniego tygodnia już kilka klubów ekstraklasy zdecydowały się na nowe umowy z piłkarzami. Kontrakty z dotychczasowym pracodawcą przedłużyli m.in. piłkarze Pogoni Szczecin – Hubert Matynia i David Stec oraz Patryk Sokołowski i Tomasz Mokwa z Piasta.

Również Zagłębie Lubin postanowiło przedłużyć umowy swoich piłkarzy. Kamil Kruk i Dominik Więcek w rundzie jesiennej występowali w klubowych rezerwach. W tym tygodniu obu zawodników włączono do treningów z pierwszą drużyną. Możliwe, że wkrótce zostaną zgłoszeni do gry w ekstraklasie.

– Bardzo nas cieszy, że kolejni, młodzi zawodnicy dołączają do pierwszego zespołu. Pokazuje to dobrą współpracę pomiędzy nami a akademią i jest sygnałem dla innych chłopców, że warto pracować, rozwijać się i cierpliwie czekać na swoją szansę. Zarówno Kamil Kruk jak i Dominik Więcek, to zawodnicy o dużym potencjale w przyszłości. – wyznał trener pierwszej drużynie w komunikacie biura prasowego Zagłębia.

Dwaj piłkarze urodzeni w 2000 roku związali się umowami z “Miedziowymi” do czerwca 2022 roku.

Fot. Zagłębie Lubin