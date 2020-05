Dwaj wielcy giganci dołączają do wyścigu o Sancho

Gdy tylko pojawiły się informacje, że Borussia Dortmund jest zainteresowana Ansu Fati, mogliśmy się spodziewać plotek także w odwrotną stronę. Mowa oczywiście o Jadonie Sancho, który latem najprawdopodobniej opuści Signal Iduna Park. W kręgu zainteresowań graczem znajduje się także Real Madryt.

Według SportBild, hiszpańscy giganci dołączyli do Manchesteru United w walce o zakontraktowanie reprezentanta Anglii, który ma opuścić Bundesligę tego lata. Doniesienia informują o możliwości wymiany z 17-letnim Fatim. Barcelona z pewnością miałaby jednak problem, aby sfinansować taką transakcję, ponieważ „Duma Katalonii” musiałaby także sporo dopłacić.

Co do Fatiego, to jego transfer idealnie wpisałby się w politykę transferową BVB. W tym sezonie skrzydłowy rozegrał 16 spotkań w La Liga i trafił cztery bramki. Jak dotąd wydawało się prawie niemożliwe, aby mógł opuścić klub z Katalonii, ale rynek transferowy jest zmienny.

Wydaje się zatem, że Fati może być kluczową kartą Barcy. Póki co nie znamy jednak szczegółów czy Borussia mogłaby liczyć na wykup zawodnika. W grę najprawdopodobniej wchodziłoby zatem jedynie wypożyczenie bez opcji transferu definitywnego.