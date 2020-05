Kluby Ligue 1 w wielkich tarapatach

Zakończenie sezonu w Ligue 1 może być ogromnym problemem przede wszystkim dla klubów pod kątem finansowym. Canal Plus, francuski nadawca telewizyjny, poinformował bowiem władze ligi, że nie ma zamiaru zapłacić ostatniej transzy ustalonego kontraktu. Na jakie straty muszą zatem przygotować się kluby?

Nadawca telewizyjny postanowił momentalnie poinformować kluby o swojej decyzji, po tym jak francuski premier Edouard Philippe stwierdził we wtorek, że obecne sezony sportów zawodowych, w tym piłki nożnej, nie będą mogły zostać wznowione z powodu rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 przynajmniej do początku września.

Transakcje LFP z Canal Plus i beIN Sports dla Ligue 1 i Ligue 2 są warte łącznie średnio 748,5 mln euro na sezon od 2016-17 do 2019-20. Łączna płatność ostatniej raty wynosiła 250 milionów euro i będzie miała duży wpływ na kluby, zwłaszcza jeśli nie będą mogły zagrać w rozgrywkach Ligi Mistrzów podczas kolejnego sezonu.

Sprawa najprawdopodobniej zakończy się w sądzie. Póki co to jedynie doniesienia L’Equipe, ale Canal+ ani beIN Sports odmówili komentarza w tej sprawie. Możemy się zatem spodziewać, że jeśli pierwsza wspomniana telewizja nie wypłaci transzy w swoim kraju, to najprawdopodobniej podobny los czeka ekstraklasę, o ile oczywiście rozgrywki w Polsce nie zostaną wznowione.