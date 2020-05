Krzysztof Dębek nowym trenerem Zagłębia Sosnowiec

Zagłębie Sosnowiec ma nowego trenera. Po tym, jak tę funkcję przestał pełnić Dariusz Dudek, szkoleniowcem zespołu został Krzysztof Dębek. 41-latek większość swojej trenerskiej kariery spędził w Legii Warszawa.

Rozstanie z Dariuszem Dudkiem było sporym zaskoczeniem. To właśnie 45-latek wprowadził Zagłębie Sosnowiec do najwyższej klasy rozgrywkowej po sezonie 2017/2018. Po rozstaniu z trenerem w trakcie sezonu w ekstraklasie, Dudek wrócił do klubu we wrześniu ubiegłego roku.

Przed zawieszeniem rozgrywek, Zagłębie Sosnowiec plasowało się na dziewiątym miejscu w Fortuna 1 Liga. O jak najlepszy wynik na koniec sezonu razem z piłkarzami powalczy Krzysztof Dębek, który został ogłoszony nowym szkoleniowcem klubu.

Dębek większość swojej trenerskiej kariery spędził w Legii, zajmując się zespołem akademii czy drugą drużyną warszawskiej ekipy. Umowa Krzysztofa Dębka obowiązywać będzie do końca przyszłego sezonu z opcją przedłużenia o rok.