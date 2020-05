Javier Tebas krytykuje decyzję Francji w sprawie zakończenia sezonu

Szerokim echem odbiła się decyzja we Francji w sprawie zakończenia sezonu 2019/2020 w Ligue 1. Mowa bowiem o rozgrywkach, które są zaliczane do czołowej piątki najlepszych lig w Europie. Taki ruch mógł zasugerować federacjom innych krajów, by postąpić podobnie. Na to się jednak nie zanosi. Decyzję skrytykował m.in. Javier Tebas, prezes LaLiga.

W Hiszpanii kluby powoli przygotowują się do wznowienia rozgrywek. Premier kraju, Pedro Sanchez dał już zielone światło zawodnikom w sprawie powrotu do treningów. Mecze w LaLiga mogą wrócić w połowie czerwca.

Według niektórych osób, decyzja Ligue 1 w sprawie zakończenia sezonu była zbyt pochopna. Takie zdanie podziela m.in. Javier Tebas, prezes LaLiga – We Francji z pewnością się pospieszyli. Nie są przykładem dla innych, dlatego nie można ich porównywać z LaLiga czy Serie A. Myślę, że wpływ na decyzję miały interesy innych. Spóźnili się także ze zastosowaniem protokołów. Nie rozumiem, dlaczego według niektórych gra w piłkę za zamkniętymi drzwiami jest bardziej niebezpieczna, niż np. praca rybaków.

LaLiga z pewnością spróbuje dokończyć sezon. Na ten moment w Hiszpanii rozegrano 27 kolejek, a liderem jest Barcelona z przewagą dwóch punktów nad Realem Madryt.