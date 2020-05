Wojciech Stawowy został trenerem ŁKS-u!

ŁKS ma nowego trenera. Został nim Wojciech Stawowy. 54-latek zastąpił na ławce łódzkiego klubu Kazimierza Moskala, który dość niespodziewanie opuścił drużynę za porozumieniem stron.

Początkowo Kazimierz Moskal miał utrzymać posadę nawet w momencie spadku ŁKS-u. To wydawało się nieuchronne, gdyż beniaminek PKO BP Ekstraklasy po 26.kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie dwudziestu punktów. Przy utracie najważniejszego zawodnika, Daniego Ramireza, wszyscy w Łodzi pogodzili się z grą na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w następnym sezonie.

Rozstanie z Moskalem nastąpiło w niespodziewanym momencie. Drużyny powoli przygotowują się do wznowienia rozgrywek. Tymczasem zarząd ŁKS-u doszedł do porozumienia ze swoim szkoleniowcem, by zakończyć współpracę.

Nowym trenerem zespołu został Wojciech Stawowy, natomiast funkcję drugiego szkoleniowca pełnić będzie Roland Thomas. Obaj podpisali z ŁKS-em umowy, które będą obowiązywać do końca czerwca 2022 roku.

Stawowy w przeszłości prowadził inny łódzki klub, czyli Widzew. Z tą drużyną szkoleniowiec pożegnał się pod koniec czerwca 2015 roku. Od tego momentu, Wojciech Stawowy nie zasiadał na ławce trenerskiej, a ostatnio pełnił funkcję dyrektora sportowego Escoli Varsovia.