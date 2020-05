Salary cap w Anglii? Kluby podjęły decyzję

Wpływ pandemii koronawirusa może mieć przede wszystkim bolesne skutki dla zespołów z niższych lig. To one bowiem mają mniejsze wpływy z praw telewizyjnych i swój żywot opierają o wpływy między innymi z biletów. Wraz z wstrzymaniem rozgrywek ich dochody spadły niemalże do zera. Z tego powodu EFL postanowiło działać i wypracowało pewien model, jak utrzymać kluby na powierzchni.

Na temat tzw. salary cap rozmawiano już wielokrotnie, ale do tej pory taki pomysł zwykle był odrzucany. Przy obecnej sytuacji kluby w League One i League Two (trzeci i czwarty poziom rozgrywek w Anglii) postanowiły jednak uzgodnić limit wysokości wynagrodzenia dla piłkarzy już od kolejnego sezonu.

Według informacji „The Times”, w League One górna granica wynosiłaby 2,5 miliona funtów, zaś w League Two 1,25. Pomogłoby to ograniczyć koszty. EFL jest przekonana, że znaczna część następnego sezonu zostanie rozegrana bez udziału kibiców, co tylko pogłębi problemy i może doprowadzić kluby do bankructwa.

Obecnie w League One nie ma zbyt wielu graczy, którzy pobierają gigantyczne wynagrodzenia. Najlepiej opłacany zawodnik tej ligi zarabia około 250 tysięcy funtów rocznie, podczas gdy w League Two taki gracz pobiera około 113 tysięcy funtów na rok.