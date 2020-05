Zagłębie wciąż nie otrzymało pieniędzy z transferu Jagiełły

Filip Jagiełło został piłkarzem Genoi w ubiegłym roku. Jak się okazuje, Zagłębie Lubin wciąż nie otrzymało za niego pieniędzy, mimo nacisków UEFA.

22-letni pomocnik podpisał kontrakt z włoskim klubem na początku ubiegłego roku. Kwota transferu miała wynieść 1,5 mln euro, a pierwsze pół roku piłkarz miał spędzić na wypożyczeniu w Lubinie. Genoa miała wypłacić pieniądze w czterech ratach.

Od czasu transferu minęło już prawie półtora roku. Chociaż sprawa od wielu miesięcy jest szeroko nagłośniona i zainteresowała się nią FIFA, Genoa wciąż nie wpłaciła ani jednej raty za zakup piłkarza. Pomimo wyroku ze strony federacji, który zapadł w lutym, klub Serie A wciąż się nie wywiązał ze spłaty.

Jak informuje “Przegląd Sportowy”, Genoa pragnie się odwołać od decyzji do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu w Lozannie. Wszystko dlatego, że klub nie otrzymał wyroku przez pomyłkę… FIFA. Włosi dowiedzieli się o nim dopiero w kwietniu, po upływie czasu na dwie wpłaty, gdyż nakaz trafił do Turcji.

Filip Jagiełło do tej pory wystąpił w barwach Genoi siedmiokrotnie, dwukrotnie wychodząc w pierwszym składzie. Ma również na koncie spotkanie w Pucharze Włoch, w którym zaliczył swoją pierwszą asystę na Półwyspie Apenińskim.

Fot. YouTube