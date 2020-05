OFICJALNIE: Ekstraklasa wróci do gry zgodnie z planem!

Od rana w mediach pojawiały się niepokojące informacje w sprawie testów piłkarzy z ekstraklasy. Jak się okazuje, wszystko jest w jak najlepszym porządku i piłkarze wrócą do gry zgodnie z planem. Zgodnie z założonym planem rozgrywki mają zostać wznowione 29 maja i zakończone 18-19 lipca.

Rano “Dziennik Zachodni” podał informację, że w Rakowie Częstochowa podczas testów wykryto jeden przypadek COVID-19. Obecność przeciwciał często bywa jednak myląca, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, czy zawodnik jest nosicielem wirusa, czy może w ten sposób wykazuje na niego odporność. Ekstraklasa wraz z wydziałem medycznym PZPN-u przebadała łącznie 800 osób. Władze najwyższej klasy rozgrywkowej po przeprowadzeniu testów postanowiły wydać odpowiedni komunikat.

– System badań medycznych, który wprowadziliśmy, zdaje egzamin. Spełniły się nasze przewidywania zgodnie z którymi przechodzimy do kolejnego etapu testów. Wytypowaliśmy zawodników, którzy przejdą pogłębione badania. Ich wyniki powinniśmy poznać w ciągu 24, najdalej 48 godzin. To, że wysyłamy kogoś na badania pogłębione, nie oznacza, że był lub jest chory. Chcemy mieć pewność, że wszyscy zawodnicy i pracownicy klubów, których przebadaliśmy, są zdrowi. To jest najważniejsze– stwierdził prof. Krzysztof Pawlaczyk, członek komisji medycznej PZPN i ekspert Ekstraklasy S.A.

Jak już wspomnieliśmy, łącznie przebadano 800 osób, w tym także sztaby szkoleniowe oraz osoby wskazane przez klub. Każda drużyna miała do dyspozycji 50 miejsc. Komisja Medyczna PZPN postanowiła, że do czasu zakończenia testów zawodnicy będą trenować indywidualnie, a dopiero po jakimś czasie zespoły wrócą do zajęć w grupach.

W sytuacji, w której wynik poniedziałkowego testu nie będzie ujemny, konkretna osoba zostaje skierowana do dalszej diagnostyki badaniem wymazu z nosogardzieli w kierunku SARS-CoV-2 met. Takie testy zostaną przeprowadzone już dziś, a kluby poznają kolejne wyniki jutro.

Wygląda więc na to, że ekstraklasa powoli planuje powrót do gry. Przyszła kolejka rozpocznie się w ostatni weekend maja. Jako pierwszy mecz wyznaczono spotkanie Górnika Zabrze z ŁKS-em Łódź.

Według nieoficjalnych informacji w 13 z 16 zespołach ekstraklasy wykryto przypadki koronawirusa. Drużynami ze wszystkimi wynikami ujemnymi są Śląsk Wrocław, Górnik Zabrze i Piast Gliwice. Pierwszy klub potwierdził już te doniesienia dziennikarzy.