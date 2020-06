Nowi legalni bukmacherzy 2020

Lista legalnych polskich bukmacherów stale się powiększa, a jej aktualny stan wynosi aż 19 pozycji. Wiele podmiotów rozpoczęło swoją działalność na przestrzeni ostatnich kilku lat, co może pokazywać obowiązujący trend. Co więcej, trend ten będzie najprawdopodobniej postępował, bowiem już teraz czekamy na debiut kolejnych operatorów.

Lista legalnych polskich bukmacherów

Na wstępie należy przypomnieć, jak wygląda obowiązująca lista bukmacherów posiadających licencję od Ministerstwa Finansów na oferowanie zakładów wzajemnych.

BetFan sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000727637, NIP: 5252747132, REGON: 369967041) – zezwolenie z dnia 29 października 2018 r. nr PS4.6831.3.2018 Star – Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000080269, NIP: 642-21-87-001, REGON: 273378209) – zezwolenie z dnia 21 lutego 2012 r. nr SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12; Totalbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000662497, NIP: 1132929621, REGON: 366521110) – zezwolenie z dnia 22 marca 2018 r. nr PS4.6831.15.2017. BEM Operations Limited z siedzibą na Malcie, Level 3, Tagliaferro Bussines Centre, Gaiety Lane, Sliema, działająca przez przedstawiciela: Pejot 1 Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 52D, 53-333 Wrocław (KRS:0000573383) – zezwolenie z dnia 26 września 2018 r. nr PS4.6831.11.2017. LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000534588, NIP: 954-275-17-76, REGON: 360297047) – zezwolenie z dnia 13 maja 2016 r. nr PS4.6831.9.2016.EQK; Ewinner Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128 (KRS 0000692778; NIP 5862321957; REGON 368141505)– zezwolenie z dnia 30 października 2018 r. nr PS4.6831.29.2017 forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS:0000263257, NIP: 5482487290, REGON: 240448217) dawniej Casino Games Sp. z o.o.- zezwolenie z dnia 4 maja 2016 r. nr PS4.6831.10.2016; FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (KRS: 0000002455, NIP: 548-11-92-629, REGON: 070707400) – zezwolenie z dnia 23 stycznia 2012 r. nr SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565; E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000370248, NIP 5272639256, REGON 142666660) – zezwolenie z dnia 28 listopada 2014 r. nr AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17; Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (KRS: 0000182607, NIP: 782-22-80-615, REGON: 634526323) – zezwolenie z dnia 16 lutego 2012 r. nr SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599; Traf-Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1 (KRS:0000358998; NIP: 1132805190, REGON: 142435268) – zezwolenie z dnia 30 listopada 2018 r. nr PS4.6831.3.2018 TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000027214, NIP: 524-03-02-341, REGON: 010333455) – zezwolenie z dnia 20 czerwca 2013 r. nr AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485; Cherry Online Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS:0000678163, NIP: 1132942188, REGON: 367291480) – zezwolenie z dnia 28 czerwca 2018 r. nr PS4.6831.26.2017. SUPERBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. BetX Polska Sp. z o.o. Polski Bukmacher Sp. z o.o. (znany jako Noblebet i OK BET) Mr BET zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. GO BET Sp. z o.o. BestBet Sp. z o.o.

Nowi legalni bukmacherzy od 2016 roku

Na chwilę obecną zakłady bukmacherskie drogą internetową możemy obstawiać w 15 różnych podmiotach. Kilku z nich zadebiutowało na polskim rynku na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Na początku 2018 roku prowadzenie legalnej działalności w Polsce drogą internetową miało zagwarantowane zaledwie siedmiu bukmacherów, a większość licencji była zdobyta jeszcze w latach 2012 – 2014. Oczywiście wśród operatorów mogących wówczas oferować zakłady wzajemne mogliśmy znaleźć największe i najbardziej znane marki takie jak STS, Fortuna czy Totolotek. Oprócz nich były to jeszcze Milenium i Etoto.

Rok 2016 to natomiast czas LV BET oraz forBET. Dopiero w 2018 roku kolejne podmioty otrzymały licencję od Ministerstwa Finansów. Były to tacy operatorzy jak: BETFAN, TOTALbet, Betclic, eWinner, Traf, PZ Buk i BetX. Widzimy więc, że był to niezwykle obfity rok jeśli chodzi o wydawanie licencji. Rok 2019 rozpoczął się również obiecująco, bowiem już 3-go stycznia zezwolenie otrzymał Polski Bukmacher, który zarejestrował swoją działalność pod dwiema domenami – Noblebet i OK BET. W kolejnych miesiącach do listy legalnych podmiotów dołączył także BestBet oraz Superbet.

Bukmacherzy z zagranicznym kapitałem w Polsce

Otrzymanie licencji nie równa się jednak z szybkim rozpoczęciem realnej działalności. Możemy to zobaczyć choćby na wyżej wymienionych przypadkach. Otrzymanie licencji przez BetX jeszcze w 2018 roku nie przekuło się w błyskawiczny debiut, natomiast Noblebet potrafił to zrobić otrzymując zezwolenie nieco później. Jeszcze inna kwestia dotyczy marki Superbet. Firma ta wywodzi się z rynku rumuńskiego, na którym stała się absolutnym liderem. Ekspansja na rynek Europy Środkowo-Wschodniej poskutkowała także rozpoczęciem legalnej działalności w Polsce. Początkowo, Superbet świadczył usługi jedynie w punktach naziemnych, których na terenie naszego kraju jest już kilkadziesiąt. Dopiero po dwóch latach bukmacher mógł legalnie oferować zakłady drogą internetową.

Superbet dołączył więc bukmacherów z zagranicznym kapitałem świadczących legalne usługi w Polsce. Pionierem w tej kwestii była spółka Cherry Online Polska Sp. z o.o., która uruchomiła działalność pod nazwą PZBuk. Następnie, na rynku pojawił się dobrze znany polskim graczom Betclic. Bukmacher ten miał jednak o wiele łatwiejszy start, ponieważ dysponował już wieloletnim doświadczeniem na rynkach zachodnich, a także rynku polskim, z którego wycofał się wraz z wejściem w życie Ustawy Hazardowej w 2017 roku.

Oczekiwanie na kolejnych bukmacherów

Pierwsze miesiące 2020 roku stanęły w Polsce pod znakiem oczekiwania na pojawienie się kolejnych legalnych bukmacherów. Sprawę znacząco utrudniła sytuacja związana z epidemią koronawirusa. Początek działalności jest niezwykle ważny w kwestii każdego podmiotu, a rozpoczęcie działań w chwili, gdy zdecydowana większość dyscyplin zawiesza swoje rozgrywki nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Na liście podmiotów posiadających już licencję na oferowanie zakładów wzajemnych możemy znaleźć takie pozycje jak OK BET, BetX, BestBet oraz Mr BET. To właśnie te firmy są pierwszymi, których rozpoczęcia działalności należy się spodziewać. Będą to najprawdopodobniej usługi nie tylko online, ale także w punktach stacjonarnych. Najbliższy swojego debiutu wydaje się OK BET, ponieważ właściciele tej marki posiadają także dwa inne podmioty znane już na polskim rynku – LV BET oraz Noblebet. Dywersyfikacja bukmacherów ma jednak pewien cel, a jest nim zróżnicowanie oferty i zwiększenie jakości świadczonych usług. Prace nad ofertą OK BET są już na zaawansowanym stadium, co może oznaczać rychły start.

Przełożenie na 2021 rok Mistrzostw Europy w piłce nożnej oraz Igrzysk Olimpijskich sprawiło, że bukmacherzy nie muszą aż tak spieszyć się ze swoim debiutem. Można jednak spodziewać się, że druga połowa 2020 roku będzie oznaczać początek działalności BestBet oraz Mr BET. Jeśli chodzi o BetX, to początkowo miała on zacząć funkcjonować na rynku jako Typiko. Różnorakie zmiany sprawiły jednak, że najprawdopodobniej BetX będzie powiązany z czeską firmą o tej samej nazwie.