Super Lig wróci w połowie czerwca!

Piłkarskie federacje w całej Europie przygotowują się do wznowienia rozgrywek. Zawodnicy powoli zaczynają trenować w grupach, by wykazać pełną gotowość do rywalizacji. Już w połowie czerwca do gry mają wrócić piłkarze z tureckiej Super Lig. Prezes związku przekazał w środę istotną wiadomość.

W porównaniu z innymi ligami, Super Lig nieco później zawiesiła rozgrywki. Ostatni mecz w ramach najwyższej klasy w Turcji mogliśmy obserwować 17 marca. Było to spotkanie Goztepe z Rizesporem, które odbyło się bez udziału publiczności.

Od tego momentu, nie rozegrano starcia w Super Lig. Na mecze w tej lidze sympatycy najprawdopodobniej będą musieli poczekać do 12 czerwca. Nihat Ozdemir, prezes Tureckiej Federacji Piłki Nożnej poinformował o planach związanych z futbolem – Naszym celem jest zakończenie sezonu przy wsparciu wszystkich instytucji naszego państwa.

Mamy nadzieję, że pod koniec lipca ukończymy rozgrywki. Zwieńczeniem kampanii będzie rola gospodarza finału Ligi Mistrzów, który zaplanowany jest na sierpień – zakończył Nihat Ozdemir.