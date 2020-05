Memphis Depay trafi do Serie A?

Niemałe problemy może sprawić drużynom Ligue 1 decyzja ligi w sprawie zakończenia sezonu. Kłopoty finansowe niektórych zespołów spowodują, iż kluby będą zmuszone do sprzedaży kilku kluczowych zawodników. Nieciekawie wygląda sytuacja Lyonu, który przy aktualnym rozliczeniu tabeli, nie zagrałby w europejskich pucharach. Tym samym, Memphis Depay być może pożegna się z drużyną.

Holender powoli przygotowuje się do powrotu z bardzo poważnej kontuzji. 26-latek zerwał więzadło krzyżowe. Los chciał, że przerwa w futbolu oraz przełożenie Euro sprawiły, że Memphis nie opuścił tak wielu spotkań, a także będzie mieć szansę na występ w dużym turnieju.

Być może, Depay będzie przygotowywać się do przyszłorocznych mistrzostw europy w innym zespole. Obecny kontrakt piłkarza z Lyonem obowiązuje do końca rozgrywek 2020/2021. Według ostatnich doniesień, Memphis nie zamierza przedłużać umowy.

Co więcej, Depay ma przenieść się do innego klubu. Jak informuje Tuttomercatoweb, Milan rozważa sprowadzenie Depaya do Serie A. Zważając na kontuzję zawodnika oraz kontrakt, kwota transferu może być niezwykle atrakcyjna. Mowa o 20-25 milionach euro.

Przy takich żądaniach Lyonu, zapewne inne zespoły także wykażą zainteresowanie Holendrem.