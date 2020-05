Kibice w Czechach wrócą na stadiony już na początku czerwca?

Obecnie ligi w Europie powoli informują o datach wznowienia rozgrywek. Piłkarscy kibice z utęsknieniem czekają już na start Bundesligi, która rozpocznie swoje zmagania 15 maja. Jak się jednak okazuje, nie jest to najlepsza informacja ostatnich dni, ponieważ coraz śmielej mówi się o spotkaniach z udziałem kibiców.

Według informacji Grzegorza Rudynka, jednego z dziennikarzy „Przeglądu Sportowego”, na taki wariant przygotowują się Czesi.

– Dzwonię do kilku prezesów i właścicieli klubów po informacje i słyszę, że jest duża szansa, by od 1 czerwca w wydarzeniu sportowym mogło brać udział 2000 (!) osób (uczestnicy plus kibice) – stwierdził Rudynek.

Z pewnością byłaby to dobra wiadomość dla sympatyków także z innych stron świata. Jeśli bowiem uda się takie rozwiązanie w Czechach, to dlaczego nie spróbować takiego wariantu w innych krajach?

Przykładowo władze Premier League do tej pory były przekonane, że kluby powinny zaadoptować się do nowych warunków, które wykluczają mecze z publicznością do końca nie tylko tego, ale także i następnego sezonu. Ma to oczywiście związek ze szczepionką, na którą będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Przypomnijmy, że start rozgrywek u naszych południowych sąsiadów zaplanowano na 25 maja, choć ta data oczywiście wymaga jeszcze potwierdzenia.