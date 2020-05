Lechia Gdańsk przedłużyła umowę z Michałem Nalepą

Michał Nalepa podpisał nowy kontrakt z Lechią Gdańsk. Umowa będzie obowiązywać do końca sezonu 2022/2023.

27-letni obrońca występuje w obecnym zespole od 2017 roku – wówczas przyszedł do Gdańska z Ferencvarosu. Od tamtej pory wystąpił w 89 meczach, w których zdobył osiem bramek i zaliczył dwie asysty. W obecnym sezonie występował regularnie, kilkakrotnie rozpoczął mecz z opaską kapitana.

Michał Nalepa dotychczas był związany z klubem umową do 2021 roku. Obie strony zdecydowały się jednak na jej przedłużenie o dwa kolejne lata.

– Jestem bardzo zadowolony, że przedłużyłem umowę z Lechią. Odkąd przyszedł tutaj sztab trenerów z trenerem Stokowcem na czele to moja forma poszła mocno do góry. Głęboko wierzę w to, że będę się dalej mocno rozwijał i dlatego zdecydowałem się na pozostanie w Gdańsku – powiedział Michał Nalepa w oficjalnym komunikacie klubu.

Fot. YouTube