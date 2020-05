City Football Group nie powstrzymuje ekspansji piłkarskiego świata. Grupa, do której należy m.in. Manchester City przejęła belgijski Lommel SK.

17-letnia historia

Lommel SK jest belgijskim drugoligowcem, który powstał w 2003 roku na bazie tamtejszego KFC Lommel. W sezonie 2005/2006 zespół z Limburgii był bliski awansu do najwyższej klasy, aczkolwiek wówczas przegrał baraże z Lierse. Od tamtej pory nawet nie zbliżył się do awansu ponad drugą ligę.

Kolejny element piłkarskiego imperium

Wiele wskazuje, że już wkrótce Lommel SK zagra w piłkarskiej elicie. Nowym właścicielem klubu zostało bowiem City Football Group. To właśnie do tego holdingu należą m.in. Manchester City, New York City czy Girona. Łącznie, belgijska drużyna będzie dziewiątą pod szyldem przedsiębiorstwa ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Trzeba przyznać, że holding w tym roku działa niezwykle ekspansywnie. Najpierw zdecydował się na zakup chińskiego Sichuan Jiuniu, a także podjął pierwsze kroki w celu zakupu francuskiego AS Nancy. Szczególnie wielkie plany grupa wiąże z inwestycją w klub Ligue 2. Nowi właściciele liczą na to, że za jakiś czas jeden z elementów ich imperium zagrozi Paris Saint-Germain w walce o najwyższe cele we Francji.

Awans jest blisko?

W tej chwili Lommel SK zajmuje 6. miejsce w lidze. Jupiler Pro League może okazać się dla podopiecznych Petera Maesa bliższa niż się wydaje. Większość zespołów najwyższej ligi zmaga się bowiem z problemami finansowymi. To może sprawić, że wiele z nich nie otrzyma licencji na grę w elicie na przyszły sezon. Tym samym przez Lommel może otworzyć się szansa.

Obecny trener klubu, Peter Maes, ma na koncie dwa Puchary Belgii z Lokeren. Poza tym w zespole występuje Chris Phillips, znany z występów w Legii Warszawa.