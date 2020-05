Boniek dementuje pogłoski. Mistrz Polski może spać spokojnie

Wczorajsze doniesienia angielskich dziennikarzy z pewnością podniosły ciśnienie sympatykom polskiego futbolu. Sytuacje postanowił dość szybko uspokoić Zbigniew Boniek. Prezes PZPN zdementował wszystkie pogłoski na temat braku eliminacji do europejskich pucharów w kolejnym sezonie.

Boniek zaprzecza

O co dokładnie chodzi? Dziennik „The Times” powiadomił, że europejska federacja rozważa rezygnacje z eliminacji do Ligi Mistrzów. Powodem jest zakończenie obecnej edycji dopiero w sierpniu, co przeszkodziłoby wyłonić grupę drużyn do rozgrywek w sezonie 2020/2021. Dziennikarze informowali także o skróconych eliminacjach. Mowa przykładowo o jednym meczu zamiast dwóch na neutralnym terenie bądź szybkie eliminacje dla 12 najlepszych mistrzów z rankingu UEFA.

W każdym z tych przypadków mistrz Polski nie miałby niemalże szans na awans do Champions League. Informacje „The Times” szybko zostały zdementowane przez sternika polskiego związku w wywiadzie z portalem „Interia”.

– Pragnę wszystkich zapewnić, że mistrz Polski, jeżeli uda nam się go wyłonić w tym sezonie, zagra w eliminacjach do Ligi Mistrzów. UEFA rozważa różne ich scenariusze, np. jednomeczowe w pierwszych fazach, czy na neutralnym terenie, ale w żadnym z nich nie przewiduje braku udziału reprezentantów lig z niższych miejsc w rankingu – stwierdził Boniek.

Polacy odetchną z ulgą

Mistrz Polski może zatem odetchnąć z ulgą. Z drugiej strony przyzwyczailiśmy się już, że drużyny z naszego kraju brakuje w głównych fazach tych rozgrywek. Mimo to furtka do gry wśród elity nadal pozostaje otwarta. Pytanie tylko czy znowu okaże się dla nas za trudna do przejścia.