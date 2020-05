Co dalej z rozgrywkami III ligi? Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej pozostawiły decyzję PZPN-owi, jednak ten nie zamierza podejmować decyzji w tej sprawie.

Koniec sezonu IV ligi i niższych

Przed tygodniem podjęto decyzję o zakończeniu IV ligi oraz niższych poziomów rozgrywkowych. Według wspólnej propozycji Wojewódzkich ZPN-ów w ligach. nikt nie spadnie do niższej klasy, dojdzie tylko do awansów. W związku z tym ligi zostaną powiększone.

Kluby wznowiły treningi

Część klubów z niższych klas mimo zakończenia rozgrywek, postanowiła już jednak wznowić treningi. Jednym z nich jest klub z Dolnego Śląska, Lotnik Jeżów Sudecki.

– Już wznowiliśmy treningi i przygotowujemy się do rundy jesiennej, żeby być w rytmie meczowym. Nasz klub jest zmobilizowany od pierwszego dnia, od kiedy możemy znów korzystać z obiektów treningowych, gdyż ministerstwo wyraziło na to zgodę. Zrobiliśmy sobie harmonogram, grup młodzieżowych. Wystosowaliśmy zapytania do rodziców, czy chcą żeby ich dzieci już podjęły treningi. – wyznał w rozmowie z “Zzapołowy” prezes klubu, Roman Koko.

Co z III ligą? Sprawa wciąż pozostaje niewyjaśniona

Do tej pory wciąż nie było wiadomo jednak, co dalej z III ligą. Wojewódzkie związki postanowiły zostawić decyzję PZPN-owi. Centrala zdecydowała jednak o tym, że powinni ją podjąć lokalni działacze.

– Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podczas posiedzenia, które odbyło się 12 maja 2020 roku w Warszawie, ustalił, że decyzje dotyczące wznowienia lub zakończenia rozgrywek III ligi piłki nożnej mężczyzn w sezonie 2019/2020 oraz zasad spadków i awansów, podejmą Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, które w bieżącym sezonie odpowiadają za prowadzenie rozgrywek.

Jednocześnie postanowiono, że rozgrywki III ligowe w sezonie 2020/2021 w dalszym ciągu prowadzone będą przez WZPN. Zarządzenie rozgrywkami III ligi zostanie przekazane do PZPN w czerwcu 2021 roku.

Ponadto Zarząd do 24 maja odroczył podjęcie decyzji odnośnie rozgrywek seniorskich kobiet prowadzonych przez PZPN. – można przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Według naszych ustaleń, większość klubów III ligi oczekuje przywrócenia rozgrywek. Nie wiadomo jednak, czy tego samego zdania są również wojewódzcy działacze.

Fot. PZPN