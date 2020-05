Kolejne kluby drugiej ligi otrzymali zgodę na treningi od PZPN!

Od kilku dni kluby drugiej ligi przechodzą testy na obecność koronawirusa. Na podstawie tych wyników drużyny otrzymują od PZPN zgodę na treningi w grupach. Które kluby nadal czekają na pozwolenie?

Oświadczenie PZPN w sprawie drugiej ligi

– W piątek, 8 maja 2020 roku, we wszystkich klubach II ligi przeprowadzone zostały badania diagnostyczne. W sytuacji stwierdzenia wyniku pozytywnego lub niejednoznacznego, konkretna osoba została kierowana przez Zespół Medyczny PZPN do dalszej diagnostyki badaniem wymazu z dróg oddechowych w kierunku SARS-CoV-2 met. Real Time RT-PCR. Do czasu uzyskania ostatecznych wyników badań kluby mogły przeprowadzać wyłącznie treningi indywidualne. – czytamy w oświadczeniu PZPN na temat sytuacji drugiej ligi.

Badania rozpoczęły się 8 maja. Od tamtego czasu zgodę na treningi otrzymało 15 ekip. Dziś były to takie zespoły jak:

– Pogoń Siedlce, Elana Toruń, GKS Katowice i Olimpia Elbląg. Znicz Pruszków, Resovia, Górnik Łęczna, Gryf Wejherowo i Stal Stalowa Wola.

Wcześniej, konkretnie 9 oraz 10 maja, takie pozwolenie otrzymał Widzew Łódź. Garbarnia Kraków, Lech II Poznań, Błękitni Stargard, Bytovia Bytów i Stal Rzeszów.

Kto jeszcze czeka?

Oznacza to, że jedynie Górnik Polkowice, Skra Częstochowa oraz Legionovia Legionowo nie uzyskali do tej pory takiej zgody. Możemy jednak przypuszczać, że niebawem ulegnie to zmianie. Póki co te zespoły trenują indywidualnie. Rozgrywki drugiej ligi wrócą w pierwszy weekend czerwca, w rezultacie do końca sezonu pozostało 12 kolejek.